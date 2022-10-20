Главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина задержали в Москве

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Силовики задержали в Москве главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в четверг, 20 октября.

— Репин был задержан 19 октября на 48 часов по подозрению в должностном преступлении. Оно относится к периоду, когда он работал в Омской области, — цитирует собеседника ТАСС.

Известно, что Репин занял свою должность в МЧС в июле 2022 года. До этого он был начальником УФМС по Омской области. В суды ходатайство об избрании ему меры пресечения пока не поступало.

В конце сентября бывшая сотрудница МВД и два ее подельника, один из которых был ее мужем, были осуждены за взятки.

Суд приговорил ее к 11 годам колонии со штрафом в размере 80 миллионов рублей. Ее супруга — к восьми годам колонии строгого режима, а другого подельника — к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40 миллионов рублей.