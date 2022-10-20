Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина задержали в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина задержали в Москве
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Силовики задержали в Москве главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в четверг, 20 октября.

— Репин был задержан 19 октября на 48 часов по подозрению в должностном преступлении. Оно относится к периоду, когда он работал в Омской области, — цитирует собеседника ТАСС.

Известно, что Репин занял свою должность в МЧС в июле 2022 года. До этого он был начальником УФМС по Омской области. В суды ходатайство об избрании ему меры пресечения пока не поступало.

В конце сентября бывшая сотрудница МВД и два ее подельника, один из которых был ее мужем, были осуждены за взятки.

Суд приговорил ее к 11 годам колонии со штрафом в размере 80 миллионов рублей. Ее супруга — к восьми годам колонии строгого режима, а другого подельника — к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40 миллионов рублей.

МЧС СМИ Москва Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте