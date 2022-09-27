Бывшую сотрудницу МВД и двух посредников осудили за взятку

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Бывшая сотрудница МВД и два ее подельника осуждены за взятки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 27 сентября.

Установлено, что подсудимая, 56-летняя Светлана Алешина, с января по март 2018 года, будучи заместителем начальника управления нормирования оплаты труда и социальных гарантий в МВД РФ, получила 40 из обещанных 325 миллионов рублей взятки от владельцев страховой компании через посредников, которыми являлись ее супруг Сергей Алешин и знакомый Эдуард Полюдинов.

За вознаграждение она помогла заплатившей организации выиграть конкурс среди страховых компаний на право оказания услуг сотрудникам органов внутренних дел в 2018-2019 годах. Алешина подделала критерии отбора так, чтобы заинтересованная организация получила явное преимущество.

Однако в 2018 году МВД расторгла контракт с победившей компанией и передача остальной части взятки не состоялась. Факт совершения преступления вскрылся в 2020 году при расследовании другого уголовного дела.

В отношении Алешиной возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки, совершенное в особо крупном размере», а в отношении ее 58-летнего мужа и 60-летнего знакомого — по статье «Посредничество во взяточничестве».

Кузьминский районный суд приговорил бывшую сотрудницу МВД к 11 годам колонии со штрафом в размере 80 миллионов рублей. Ее супруга — к восьми годам колонии строгого режима, а Полюдова — к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 40 миллионов рублей.

Другое дело о взяточничестве прогремело в Подмосковье. Президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова обвинили в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Подробности этого дела читайте в материале «ВМ».