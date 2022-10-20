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Гладков сообщил, что под Белгородом при взрыве дрона ВСУ пострадал 9-летний мальчик

Егор Провоторов
Происшествия
Гладков сообщил, что под Белгородом при взрыве дрона ВСУ пострадал 9-летний мальчик
Фото: belregion.ru

Девятилетний ребенок пострадал в Белгородском районе при детонации в его руках устройства, напоминающего беспилотник, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он госпитализирован в близлежащее медицинское учреждение в тяжелом состоянии, сообщил в своих социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии, — сообщил глава региона на своем канале в Telegram.

По его словам, в руках у мальчика сдетонировало устройство, похожее на дрон, который используется ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры Белгородской области.

По информации Гладкова, у ребенка диагностированы открытые травмы конечностей. В настоящий момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор.

В минувший вторник, 18 октября, Вячеслав Гладков сообщил, что село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел, пострадавших нет, однако населенный пункт полностью обесточен.

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