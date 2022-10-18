Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

Фото: Минобороны РФ

Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел, пострадавших нет, однако населенный пункт полностью обесточен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во вторник, 18 октября.

— В Валуйском городском округе под обстрел попало село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено, — написал губернатор в Telegram.

По его словам, аварийные бригады приступят к восстановлению электричества в светлое время суток.

До этого Гладков заявил, что украинские военнослужащие обстреляли город Белгород. В результате удара пострадали три мирных жителя, на улице есть незначительные повреждения домов, заборов и машин.

13 октября в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде был поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Дом получил некритические разрушения, несмотря то что серьезно пострадал техэтаж.

После стало известно о гибели нескольких человек в результате взрывов в поселке Октябрьском Белгородской области. Тогда при обстреле со стороны ВСУ был подорван склад с боеприпасами и произошла их детонация.