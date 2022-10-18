Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел, пострадавших нет, однако населенный пункт полностью обесточен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во вторник, 18 октября.
— В Валуйском городском округе под обстрел попало село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено, — написал губернатор в Telegram.
По его словам, аварийные бригады приступят к восстановлению электричества в светлое время суток.
До этого Гладков заявил, что украинские военнослужащие обстреляли город Белгород. В результате удара пострадали три мирных жителя, на улице есть незначительные повреждения домов, заборов и машин.
13 октября в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде был поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Дом получил некритические разрушения, несмотря то что серьезно пострадал техэтаж.
После стало известно о гибели нескольких человек в результате взрывов в поселке Октябрьском Белгородской области. Тогда при обстреле со стороны ВСУ был подорван склад с боеприпасами и произошла их детонация.