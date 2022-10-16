Количество пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ увеличилось до трех

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины обстреляли город Белгород, в результате инцидента пострадали три человека, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 16 октября.

До этого он сообщил о двух пострадавших.

— В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

По его словам, на улице, которую обстреляли ВСУ, есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте уже работают оперативные службы, восстановительные работы начнутся после оценки нанесенного ущерба.

13 октября в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде был поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, дом получил некритические разрушения, несмотря то что серьезно пострадал техэтаж.

После стало известно о гибели нескольких человек в результате взрывов в поселке Октябрьском Белгородской области. Уточняется, что при обстреле со стороны ВСУ был подорван склад с боеприпасами и произошла их детонация.