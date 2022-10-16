Фото: Минобороны РФ

Два человека пострадали в результате обстрела Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье, 16 октября.

— Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным, есть двое раненых, — написал он в своем Telegram-канале.

14 октября над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Затем в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы от работы ПВО.

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины загорелась подстанция мощностью 110 киловаттов. Примерное время переключения на резервные источники составило четыре часа.

13 октября в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде был поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Как сообщил мэр города Антон Иванов, дом получил некритические разрушения, несмотря то, что серьезно пострадал техэтаж.

После стало известно о гибели нескольких человек после взрывов в поселке Октябрьский Белгородской области. Уточняется, что в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами и произошла их детонация.