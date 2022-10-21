СМИ: Присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах

Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Присяжные заседатели в суде нью-йоркского района Манхэттен оправдали голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, пишет американская пресса.

— Я очень благодарна присяжным за то, что они разобрались с этими ложными обвинениями, — сказала журналистам адвокат артиста Дженнифер Келлер. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Кевин Спейси неоднократно становился фигурантом секс-скандалов. Актера обвиняли в сексуальных домогательствах не менее 15 человек. Среди них девять членов съемочной группы сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл гравную роль, и актер Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

В начале августа суд в Лос-Анджелесе удовлетворил иск студии Media Rights Capital против Спейси. Теперь он должен выплатить 31 миллион долларов, чтобы возместить убытки компании, вынужденной переписывать сценарий и сокращать сезон сериала «Карточный домик». В решении суда было отмечено, что Кевин Спейси нарушил действовавшие соглашения, а также политику против харассмента и нанес финансовый ущерб киностудии.