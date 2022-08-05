Кевина Спейси обязали выплатить создателям «Карточного домика» 31 миллион долларов

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Суд в Лос-Анджелесе удовлетворил иск студии Media Rights Capital против главного героя сериала «Карточный домик» Кевина Спейси. Теперь он должен выплатить 31 миллион долларов, чтобы возместить убытки компании, вынужденной переписывать сценарий и сокращать сезон сериала.

Власти США одобрили иск киностудии Media Rights Capital против актера Кевина Спейси, который сыграл главного героя в сериале «Карточный домик». Суд обязал актера выплатить сумму студии в 31 миллион долларов (больше миллиарда рублей).

Отмечается, что компания расторгла контракт с главным героем сериала из-за обвинений троих мужчин в домогательстве кинозвезды. В связи с этим MRC потребовал у Спейси возместить убытки компании, вынужденной переписывать сценарий и сокращать сезон сериала.

Согласно источнику, в решении суда было отмечено, что Кевин Спейси нарушил действовавшие соглашения, а также политику против харассмента и нанес финансовый ущерб киностудии, передает Daily Mail.

В конце мая известный голливудский актер Кевин Спейси впервые за последние пять лет получил одну из главных ролей в кино. Так, артист появится в исторической драме «1242: Врата на Запад».