Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кевин Спейси получил главную роль в кино впервые за пять лет

Егор Провоторов
Общество
Кевин Спейси получил главную роль в кино впервые за пять лет
клуб миллиардеров кевин спейси 3.jpg

Известный голливудский актер Кевин Спейси, который постепенно возвращается в киноиндустрию после нашумевшего скандала с домогательствами, впервые за последние пять лет получил одну из главных ролей в кино, пишет американское издание Deadline.

Артист появится в исторической драме «1242 — Врата на Запад», которая является совместным производством киностудий из Великобритании, Монголии и Венгрии. По сюжету монгольский хан Батый, которого сыграет Спейси, встречает в Венгрии человека, знакомство с которым останавливает захватчика от вторжения на европейские земли.

Съемочный процесс стартует в октябре нынешнего года в Монголии и Венгрии. В картине также задействованы Эрик Робертс, Кристофер Ламберт и Теренс Стамп, пишет «Афиша Daily».

В 2017 году более 20 человек обвинили оскароносного актера в насилии и сексуальных домогательствах. Судебная инстанция обязала Спейси выплатить создателям сериала «Карточный домик» более 30 миллионов долларов компенсации за вынужденную переработку финальной части проекта, который пришлось переснимать из-за того, что актера пришлось вычеркнуть из сериала.

В мае прошлого года американского актера впервые пригласили на съемки в кино с тех пор, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Голливуд возвращение на сцену Кино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте