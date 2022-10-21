Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Постпред РФ при ООН в Женеве рассказал о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном

Егор Провоторов
В мире
Постпред РФ при ООН в Женеве рассказал о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном
Фото: twitter/ggatilov

Американский истеблишмент убеждает Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с российской стороной, в этом заключается трагедия. Об этом в четверг, 20 октября, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

— Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров, — цитирует дипломата РИА Новости.

В конце августа Гатилов заявил, что в свете происходящего вокруг Украины не существует никакой «практической платформы», которая позволила бы провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Накануне в Белом доме поддержали участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите стран «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали. В то же время президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о намерении Владимира Путина посетить остров в период проведения международного политического мероприятия.

Украина США Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте