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Американский истеблишмент убеждает Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с российской стороной, в этом заключается трагедия. Об этом в четверг, 20 октября, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

— Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров, — цитирует дипломата РИА Новости.

В конце августа Гатилов заявил, что в свете происходящего вокруг Украины не существует никакой «практической платформы», которая позволила бы провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Накануне в Белом доме поддержали участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите стран «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали. В то же время президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о намерении Владимира Путина посетить остров в период проведения международного политического мероприятия.