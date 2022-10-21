Байден не смог найти выход со сцены в Питтсбурге

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден растерялся после своего выступления в Питтсбурге и не смог сразу же отыскать выход со сцены. Мероприятие транслировал американский телеканал Fox News.

В четверг, 20 октября, американский лидер выступил в Питтсбурге с заявлениями о строительстве и восстановлении инфраструктуры по всей стране. Джо Байден обратился к своим избирателям с места, где около девяти месяцев назад произошло обрушение моста, по причине чего пострадали десять человек.

В конце своего выступления президент США отошел от трибуны и развернулся в сторону, противоположную от лестницы, ведущей за кулисы. На протяжении нескольких секунд американский лидер растерянно оглядывался, жестикулировал и говорил что-то себе под нос. Затем он развернулся и поспешил к выходу.

В минувшую среду, 18 октября, Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию во время выступления. По окончании мероприятия президенту Соединенных Штатов задали вопрос о студенческих долгах в стране, что ввело его в ступор.