Баринов назвал трагической случайностью смертельное ДТП с Большовой

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От трагической случайности не застрахован никто, смертельное ДТП с участием актрисы Анны Большовой не является исключением из этого правила. Об этом заявил журналистам в четверг, 20 октября, артист театра и кино Валерий Баринов, который признался, что и после трагедии не перестанет восхищаться талантом коллеги.

— Она удивительный человек, поэтому все мои помыслы — с ней, — подчеркнул звезда сериала «Кадетство». По словам актера, он искренне переживает за коллегу и сочувствует ее состоянию в данный момент.

Артист заметил, что несчастье может произойти с кем угодно. Баринов назвал Большову очень совестливым и честным человеком, сообщает сайт Пятого канала.

Смертельная автомобильная авария с участием артистки Анны Большовой произошла ночью 14 октября в Калужской области. Двигаясь на внедорожнике по неосвещенной деревенской дороге, артистка сбила пешехода — 31-летнюю местную жительницу. Несмотря на то, что актриса вызвала пострадавшей скорую, женщина скончалась от полученных травм до прибытия медиков.