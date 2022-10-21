Посол Индонезии: Джакарта готова организовать встречу Путина с Байденом

Фото: Пресс-служба Совфеда

Если президент России Владимир Путин решит лично принять участие в саммите «Большой двадцатки», Индонезия готова организовать его встречу с американским визави Джо Байденом. Об этом заявил журналистам в пятницу, 21 октября, посол этой страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

По его словам, Индонезия была бы очень рада организовать такое мероприятие. Дипломат напомнил, что Джакарта уже делала подобное до этого во время конфликта в Камбодже. Власти Индонезии организовали диалог между лидерами Вьетнама и Камбоджи что дало толчок развитию отношений.

— Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений, — подчеркнул Таварес в интервью РИА Новости.

Посол добавил, что власти Индонезии передали приглашение приехать на саммит на Бали Владимиру Путину, однако решение об участии остается за российской стороной. По его словам, Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна. Таварес отметил, что президент Индонезии лично приезжал в Москву, чтобы пригласить российскую делегацию к участию в саммите.

Накануне администрация Соединенных Штатов опровергла сообщения о том, что американские чиновники стараются не допустить личной встречи президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в ходе предстоящего саммита G20 в Индонезии.