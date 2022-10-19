В Вашингтоне опровергли данные о планах избежать встречи Байдена и Путина на G20

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Администрация Соединенных Штатов опровергла сообщения о том, что американские чиновники стараются не допустить личной встречи президента Джо Байдена с российским визави Владимиром Путиным в ходе предстоящего саммита G20 в Индонезии.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга в среду, 19 октября, заявила, что вышеуказанная информация не соответствует действительности. Так представительница администрации США ответила на просьбу журналистов прокомментировать такие подозрения, пишет газета «Известия».

Накануне издание Politico сообщило, что американские чиновники прилагают все усилия, чтобы не допустить даже случайной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20, который пройдет на острове Бали.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября. Известно, что и сам Байден не планирует встречу с российским лидером, так как, по его словам, не видит в этом никакого смысла. Единственная тема, которую президент США готов обсуждать с Владимиром Путиным, — это ситуация с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков.