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Облачную с прояснениями погоду пообещали жителям Москвы 21 октября

Егор Провоторов

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Погода в Москве
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Облачную с прояснениями погоду пообещали жителям Москвы 21 октября
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Облачная с прояснениями погода, небольшой и местами умеренный дождь пообещали синоптики жителям и гостям Москвы и Подмосковья в пятницу, 21 октября.

Днем в столичном регионе температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов выше нуля, ночью намечено похолодания — столбики термометра опустятся до 2-4 градусов по Цельсию. Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

В Московской области воздух прогреется и будет в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла в дневное время, ночью ожидается похолодание до 1 градуса ниже нуля. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что в выходные дни столичный регион будет находиться в разных синоптических ситуациях, а начало недели не будет отличаться от воскресенья. Он предупредил жителей столичного региона о возможном выпадении первого снега.

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