«Первые снежинки»: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на выходных

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В выходные дни столичный регион будет находиться в разных синоптических ситуациях, а начало недели не будет отличаться от воскресенья. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, в субботу, 22 октября, погоду будет определять область высокого давления, основа которого — антициклон, расположившийся на юге России.

— Этот гребень будет подниматься на север и определять погоду в европейской части страны, в том числе и в Московском регионе, — пояснил Ильин.

В воскресенье, 23 октября, как отметил специалист, синоптическая ситуация начнет меняться.

— С запада будет проходить ложбинка с атмосферными фронтами, вследствие чего влияние антициклона уменьшится. Погода будет определяться пониженным давлением с минимальным количеством облаков, — рассказал синоптик.

В выходные дни в Москве и области, по прогнозам специалистов, возможны осадки. В субботу они будут кратковременными и несущественными, а в воскресенье с понижением давления и прохождением атмосферных фронтов интенсивность дождей увеличится.

Собеседник «ВМ» не исключил вероятность смешанных осадков в эти выходные:

— В ночь с субботы на воскресенье, когда ночные температуры начнут опускаться до нуля — плюс пяти градусов, есть вероятность увидеть первые снежинки, — сообщил метеоролог.

Температура в дневные часы, по словам Ильина, составит плюс 7–9 градусов. А в воскресенье, несмотря на повышенную облачность, прогнозируется более теплая погода — воздух прогреется до плюс 10 градусов.

Специалист отметил, что атмосферное давление в выходные дни тоже будет резко изменяться:

— В субботу составит 753–755 мм ртутного столба, но в воскресенье, с приближением ложбины атмосферного фронта, давление упадет на 10 единиц и составит 743 мм ртутного столба, — объяснил Ильин.

Начало следующей недели, по словам собеседника «ВМ», практически не будет отличаться от воскресенья. В понедельник, 24 октября, прогнозируются небольшие дожди. А вот во вторник, 25 октября, давление начнет расти, дожди прекратятся.

— Во вторник заметно понизится температура, потому что будут преобладать северные воздушные потоки, и составит до минус двух градусов в ночные часы. При этом и дневные температуры значительно понизятся — от плюс пяти до плюс 7–8 градусов, — поделился специалист.

Также синоптик добавил, что до середины недели осадки не прогнозируются, за исключением понедельника. Кроме того, после воскресного падения давление в этот день вечером составит 749–750 мм ртутного столба.