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Синоптик Шувалов рассказал, когда москвичам стоит поменять летнюю резину на зимнюю

Елена Самойлова
Анастасия Харламова

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Синоптик Шувалов рассказал, когда москвичам стоит поменять летнюю резину на зимнюю
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Осенью у автомобилистов возникает вопрос, когда лучше «переобуть» автомобиль — сменить летнюю резину на зимнюю. Ответ в разговоре с «Вечерней Москвой» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Я думаю, что лучше это сделать в середине ноября. Сам произведу замену в это время, — сказал он.

До этого специалист прокомментировал информацию, что первый снег в столице выпадет 21 октября. По его словам, вероятность этого составляет 50 процентов. Шувалов отметил, что зимние осадки выпадут на несколько дней позже — 24 октября.

Метеоролог добавил, что первый снег быстро растает. На данный момент не получится спрогнозировать, когда именно в Москве наступит снежная зима, но средние сроки в столице — это начало декабря, резюмировал Шувалов.

Он также напомнил, что в скором времени в Московский регион придет похолодание: к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Таким прогнозом синоптик поделился в беседе с «Вечерней Москвой».

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