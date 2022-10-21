Ефимов заявил, что в Москве построят 20 современных технопарков

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Не менее 20 современных технопарков построят в семи округах города в рамках комплексного развития участков бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 21 октября.

— Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций, а также в рамках реализации инвестиционных проектов. В технопарках разместятся современные инновационные производства с офисами и складами, — сказал заммэра.

По его словам, общая площадь территорий, на которых построят технопарки, превышает 95 гектаров. Благодаря их строительству в столице появится более 25 тысяч новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что на участке бывшей промзоны «Октябрьское Поле» уже началось строительство технопарка.

Трудоустроиться туда смогут более 600 человек, а объем инвестиций в его строительство составит около двух миллиардов рублей. Гаман заключил, что другие проекты технопарков находятся в процессе разработки.

6 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что шесть столичных технопарков вошли в рейтинг лучших в России. Он пояснил, что рейтинг Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России включает 33 технопарка из 21 российского региона.