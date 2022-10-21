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Андрей Бочкарев: Первый этап программы реновации завершился в 17 районах Москвы

Елена Самойлова

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Первый этап программы реновации завершился в 17 районах Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Первый этап программы реновации завершен в 17 районах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 21 октября.

— Сейчас в этих районах более 15 тысяч жителей из 86 старых домов переехали в новые квартиры или готовятся к переезду, — заявил заммэра.

Глава стройкомплекса добавил, что всего в Москве переселяются жители 281 старого здания, а полностью расселено еще 278 домов.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, все еще продолжается подбор дополнительных площадок для возведения нового жилья в нескольких округах столицы. Более того, за счет оптимизации сроков строительства ускоряются и сроки переселения жителей. Он подчеркнул, что все это положительно влияет на темпы реализации программы реновации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Левкин сообщил, что в 2022 году по программе реновации в столице расселили более 130 старых домов, новое жилье получили более 22 тысяч москвичей.

Строительство Жилье Москва Андрей Бочкарев Реновация
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