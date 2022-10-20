Более 130 домов расселили по программе реновации с начала года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 2022 году по программе реновации в столице расселили более 130 старых домов, новое жилье получили более 22 тысяч москвичей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 20 октября.

По его словам, с начала реализации программы жители из 278 старых зданий переехали в новые квартиры. А за этот год, уточнил глава ведомства, расселено немного меньше половины от этого числа, что показывает рост темпов реализации программы реновации.

Левкин отметил, что только с начала сентября этого года расселили 27 домов в 20 районах столицы. При этом 22 здания из их числа на данный момент уже демонтированы, на их месте появляются площадки для строительства новых домов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в новые квартиры по программе реновации жилищного фонда переехали почти 76,5 тысячи участников.

Также глава Стройкомплекса рассказал о том, что на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» до конца следующего года возведут пять домов и три социальных объекта.