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Учеников средней и старшей школы приглашают на отборочный этап Московской олимпиады

Елена Самойлова
Город
Учеников средней и старшей школы приглашают на отборочный этап Московской олимпиады
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Учеников 5–11-х классов столичных школ приглашают принять участие в отборочных этапах Московской олимпиады школьников. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, соревнования пройдут в онлайн-режиме по 21 направлению. Первые этапы запланированы на ноябрь и декабрь.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, в олимпиаде задействованы не только школьные предметы, но и актуальные направления — генетика, робототехника, финансовая грамотность.

Организаторами Московской олимпиады школьников выступили столичный департамент образования и науки совместно с ведущими вузами города. Отмечается, что победители и призеры заключительного этапа соревнований получат льготы при поступлении в вуз, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

18 октября стало известно, что учащиеся столичных школ завоевали восемь наград на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая прошла в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи.

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