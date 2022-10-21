Москва сэкономила более 43 миллиардов рублей благодаря экспертизе цен при госзакупках

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

За девять месяцев текущего года город сэкономил более 43 миллиардов рублей, используя технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, проверка начальных максимальных цен договоров, заключаемых для нужд заказчиков Москвы в период с января по сентябрь этого года, позволила сэкономить 43 миллиарда рублей в бюджете. Багреева добавила, что удалось сэкономить дополнительные 700 миллионов рублей благодаря проверкам межведомственной рабочей группы.

Эксперты Аналитического центра Москвы выдали свыше трех тысяч заключений за это время. Министр отметила, что изначально заявленная сумма закупок составила 564,1 миллиарда рублей. После проведения проверок получилось сэкономить более 32,5 миллиарда рублей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на портале поставщиков зарегистрировано более 30 тысяч коммерческих организаций, а общая численность поставщиков достигла 281 тысячи.