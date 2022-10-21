Ефимов анонсировал постройку пяти многофункциональных комплексов в Москве

Фото: Пресс-служба

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Зорге Карта всех событий

Город без торгов предоставил в 2022 году инвесторам в аренду пять земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) — возведения многофункциональных комплексов. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала года город предоставил инвесторам без проведения торгов 6,3 гектара земли для возведения пяти многофункциональных комплексов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, — сказал он.

По словам заместителя мэра, все объекты должны быть построены в течение следующих пяти лет. Масштабные инвестиционные проекты, отметил Ефимов, — это особая форма сотрудничества города и бизнеса. Для их реализации столица предоставляет инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов на пять лет.

Участки на Потешной и Электродной улицах в ВАО выделены под строительство общественно-деловых комплексов, добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, около станции МЦК «Зорге» в СЗАО появится общественно-деловой комплекс. А на Старобитцевской улице в ЮЗАО будут созданы торговый и культурно-досуговый центры.

До этого сообщалось, что за прошедшие девять месяцев 2022 года правительство Москвы оформило в собственность 421 заброшенное здание и 64 бесхозяйных объекта инфраструктуры.

Департамент городского имущества выявляет подобные объекты и оформляет их в собственность столицы. Благодаря этому недвижимость, которая была заброшена и разрушалась, будет вовлечена в хозяйственный оборот.