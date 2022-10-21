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Бывший муж Пелагеи потребовал через суд уменьшить размер алиментов на их ребенка

Анастасия Колоскова
Общество
Бывший муж Пелагеи потребовал через суд уменьшить размер алиментов на их ребенка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Хоккеист Иван Телегин обратился в Никулинский суд Москвы с требованием уменьшить размер алиментов, которые он выплачивает на содержание дочери Таисии, родившейся в 2017 году в браке спортсмена с известной певицей Пелагеей. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Александр Арбузов.

— Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6, — рассказал он.

При этом причина, по которой спортсмен решил уменьшить финансовую поддержку дочери, не уточняется, пишет Пятый канал.

Пелагея и Телегин были женаты на протяжении трех лет. В 2019 году пара со скандалом развелась.

В августе Пелагея одержала победу в суде над своим бывшим мужем по делу о компенсации за совместную жизнь. Телегин утверждал, что артистка во время совместной жизни не тратила на семью свои личные деньги. Суд занял сторону Пелагеи и отказал в требованиях о компенсации.

До этого Телегин назвал токсичными и абьюзивными отношения с бывшей женой. Он отметил, что прекрасно понимает голливудского актера Джонни Деппа, поскольку тоже был жертвой.

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