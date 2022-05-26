«Я был жертвой»: Телегин назвал токсичными и абьюзивными отношения с Пелагеей

Фото: Скриншот видео / NHL Россия

Хоккеист Иван Телегин назвал токсичными и абьюзивными отношения с бывшей женой певицей Пелагеей. Он отметил, что прекрасно понимает голливудского актера Джонни Деппа, поскольку тоже был жертвой. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях экс-супруга артистки.

Телегин опубликовал фото Джонни Деппа и его экс-жены актрисы Эмбер Херд, судебные разбирательства между которыми продолжаются уже достаточно долгий период. В сопровождении к снимку американского артиста хоккеист сообщил, что тоже состоял в токсичных и абьюзивных отношениях.

Спортсмен добавил, что был жертвой домашнего абьюза. Вдаваться в подробности отношений с экс-супругой Телегин не стал.

Фото: соцсети Ивана Телегина

Хоккеист тоже судится с экс-супругой Пелагеей. Суд уже поделил совместно нажитое имущество пары, но сторона спортсмена осталась недовольна принятым решением.

Иван Телегин и Пелагея оформили отношения в 2016 году. В браке у пары родилась дочь Таисия. О разводе супругов стало известно в конце 2019. В августе 2021 года хоккеист снова женился.