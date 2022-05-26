«Справедливость восторжествовала»: адвокат Пелагеи рассказал о разделе имущества с Телегиным

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Певица Пелагея и ее экс-супруг хоккеист Иван Телегин два года делили в суде имущество, нажитое ими за время официального брака. У пары было много претензий друг к другу, поэтому процесс оказался трудным, и только 25 мая в нем была поставлена точка.

Адвокат артистки Филипп Рябченко сообщил, что его подопечной удалось одержать полную победу над бывшим мужем и оставить за собой все, что она хотела. А вот претензии Телегина суд не удовлетворил, поэтому ему пришлось довольствоваться только половиной загородного дома, который был куплен в ипотеку.

— Суд признал квартиру на Нежинской улице, на которую претендовал Иван, собственностью Пелагеи. Были учтены все представленные доказательства и документы о том, что денежные средства на это жилье дала мама артистки (Ханова С.Г., продюсер группы «Пелагея», — прим. «ВМ»), и Телегин не имел к ним никакого отношения. На что он рассчитывал, — неизвестно, — рассказал юрист.

Также певице удалось доказать, что спортсмен скрыл от нее часть денежных накоплений, и добиться того, чтобы эти средства были поделены поровну. Теперь бывшим супругам остается совместными усилиями погасить долг за дом в Московской области, чтобы потом его продать и забрать деньгами, причитающиеся им части.

— Справедливость восторжествовала. Ни минуты не сомневался в том, что у Телегина нет никаких шансов с такими недостойными требованиями. Он три года жил в квартире, которую не приобретал. Он выводил деньги из семьи, прятал их на счетах и приобретал имущество на своих родственников и родственников его нынешней жены Марии Гончар. Суд вынес единственно верное решение — все требования Телегина к Пелагее оставить без удовлетворения, — заявил адвокат в беседе с изданием StarHit.

Напомним, что в 2016 году Пелагея и Иван Телегин поженились. В январе 2017-го певица родила дочь Таисию. В конце декабря 2019 года стало известно, что супруги расстались.