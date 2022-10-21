Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Ногинске

Фото: МЧС России по Московской области

Россия, Московская область, Богородский городской округ, М-7 Волга, 58-й километр Карта всех событий

В Московской области загорелся склад. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Как уточняется, пожар произошел на территории склада для технопарка «Успенский» в Ногинске на 58-м километре Горьковского шоссе. В настоящее время на мете происшествия работают сотрудники экстренных служб, говорится на сайте МЧС.

Предварительно площадь возгорания составляет 4,8 тысячи квадратных метров, передает ТАСС. По данным МЧС, пострадавших в результате возгорания нет.

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7 октября около 150 человек эвакуировали из-за возгорания в бизнес-центре на северо-востоке Москвы. Как уточняется, горели мебель и офисная техника на цокольном этаже.

8 октября в Можайском районе произошел пожар в квартире жилого дома. Инцидент, как уточняется, случился на Барвихинской улице в доме 8, корпус 2. По словам собеседника «ВМ», пожарными был спасен один пострадавший.