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Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Ногинске

Елена Самойлова
Происшествия
Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Ногинске
Фото: МЧС России по Московской области
Россия, Московская область, Богородский городской округ, М-7 Волга, 58-й километр Карта всех событий

В Московской области загорелся склад. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Как уточняется, пожар произошел на территории склада для технопарка «Успенский» в Ногинске на 58-м километре Горьковского шоссе. В настоящее время на мете происшествия работают сотрудники экстренных служб, говорится на сайте МЧС.

Предварительно площадь возгорания составляет 4,8 тысячи квадратных метров, передает ТАСС. По данным МЧС, пострадавших в результате возгорания нет.

Видео: РЕН ТВ

7 октября около 150 человек эвакуировали из-за возгорания в бизнес-центре на северо-востоке Москвы. Как уточняется, горели мебель и офисная техника на цокольном этаже.

8 октября в Можайском районе произошел пожар в квартире жилого дома. Инцидент, как уточняется, случился на Барвихинской улице в доме 8, корпус 2. По словам собеседника «ВМ», пожарными был спасен один пострадавший.

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