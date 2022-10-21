Скандальный фильм о Джо Байдене выпустили в США

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Канал НВО начал транслировать документальный фильм «Год первый: Политическая одиссея», снятый лауреатом премии «Эмми» Джоном Маджио.

Картина повествует о работе администрации президента США Джо Байдена в период с 20 января 2021 года по 1 марта 2022 года и основных вызовах, с которыми она столкнулась. В их числе кризис в Афганистане, пандемия коронавирусной инфекции, отношения с Европой и Китаем. Большое внимание в фильме уделено затяжному противостоянию с Россией, которое начинается в картине с хакерской атаки в начале 2021 года и далее усугубляется разногласиями вокруг ситуации на Украине. Главной линией ленты оказывается личный конфликт лидеров двух стран — Джо Байдена и Владимира Путина.

В картину включено множество эксклюзивных интервью, в том числе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, директором ЦРУ Уильямом Бернсом, американским министром обороны Ллойдом Остином и другими выдающимися современными политическими фигурами США.

Недавно в Сети прогремела премьера скандального фильма «Мой сын Хантер» о семье американского президента Джозефа Байдена. Фильм о Хантере Байдене вызвал настоящий ажиотаж — за сутки картину посмотрели более четырех с половиной миллионов человек. В основе картины, по словам создателей, реальные и скандальные события из его жизни. Кинолента проливает свет на сомнительную, а местами откровенно противозаконную деятельность первой семьи Америки.