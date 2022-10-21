Нападающий «Зенита» рассказал, принципиальна ли для него победа в Кубке России

Фото: Telegram / ФК «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен одерживать победы во всех турнирах, в которых принимает участие. Об этом заявил форвард сине-бело-голубых Иван Сергеев. Так нападающий ответил на вопрос журналистов, имеет ли Кубок России принципиальное значение для него как для футболиста.

Иван Сергеев уже выступал в финале турнира. Тогда он играл за команду «Крылья Советов». Самарская команда уступила в решающем матче московскому «Локомотиву».

— Конечно! Хочется победить, потому что оступились тогда с «Локомотивом». Я максималист. И не только я, но и вся команда хочет выиграть. Все турниры, в которых участвуем, — отметил Сергеев в комментарии Nation News.

20 октября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против самарских «Крыльев Советов». Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 2:1, сообщает издание «Невские новости».

29 сентября московский «Спартак» впервые за пять лет обыграл «Зенит» со счетом 3:0.