Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Нападающий «Зенита» рассказал, принципиальна ли для него победа в Кубке России

Ирина Игнатенко
Спорт
Нападающий «Зенита» рассказал, принципиальна ли для него победа в Кубке России
Фото: Telegram / ФК «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен одерживать победы во всех турнирах, в которых принимает участие. Об этом заявил форвард сине-бело-голубых Иван Сергеев. Так нападающий ответил на вопрос журналистов, имеет ли Кубок России принципиальное значение для него как для футболиста.

Иван Сергеев уже выступал в финале турнира. Тогда он играл за команду «Крылья Советов». Самарская команда уступила в решающем матче московскому «Локомотиву».

— Конечно! Хочется победить, потому что оступились тогда с «Локомотивом». Я максималист. И не только я, но и вся команда хочет выиграть. Все турниры, в которых участвуем, — отметил Сергеев в комментарии Nation News.

20 октября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против самарских «Крыльев Советов». Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 2:1, сообщает издание «Невские новости».

29 сентября московский «Спартак» впервые за пять лет обыграл «Зенит» со счетом 3:0.

Футбол ФК «Зенит» Кубок России по футболу
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте