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Приметы и советы

Компания LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан

Елена Самойлова
Общество
Компания LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан
Фото: shutterstock

Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Московской области и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Об этом стало известно в пятницу, 21 октября.

Как отмечается, в Узбекистане представители LG провели переговоры с компанией Artel, на мощностях которой производится техника Samsung. А в Казахстане у южнокорейского бренда несколько лет назад закрылся завод, функционировавший с 1998 года.

Перенести производство в Узбекистан для компании выгоднее из-за дешевой рабочей силы, однако в Казахстане выше число платежеспособных потребителей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. При этом уточняется, что обсуждения по поводу закрытия бизнеса в РФ ведутся давно, а часть российских представителей уже переехали в Ташкент.

В апреле в России разрешили параллельный импорт — ввоз в страну отдельных групп товаров без согласия производителя и правообладателя. В список для параллельного импорта попала продукция ушедших из страны брендов: автомобили — Volkswagen, Skoda, BMW и другие; электроника — Apple, Samsung, Sony, Dell; бытовая техника — Electrolux, Siemens, Dyson и другие.

В сентябре программу продлили до конца 2023 года. Председатель подкомитета по стратегическому сотрудничеству России со странами Африки и Азии Валентин Игнатьев рассказал «Вечерней Москве», как работает этот механизм.

Производство Бытовая техника Казахстан Россия Узбекистан
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