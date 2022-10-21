«Погода на 10 дней»: почему синоптики ошибаются с прогнозом

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Порой прогнозы погоды не сбываются. Обещали солнце, а за окном дождь. Откуда же берутся ошибочные прогнозы? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В настоящее время прогнозирование погоды является физико-математической задачей, которую за несколько десятков минут решает суперкомпьютер. Однако машина выдает приблизительные результаты. Точные получить невозможно, так как существуют ошибки в исходных данных. Ведь атмосфера — хаотическая система.

— На сегодняшний день предел прогнозирования — ближайшие 5–7 дней. Прогнозирование на более длительный период сопряжено с очень большими ошибками, — объяснил Шувалов.

Иными словами, самый точный прогноз можно получить на ближайший день. Вероятность ошибки существенно возрастает к седьмым суткам. А предсказать погоду на две-три недели или на месяц уже и вовсе невозможно.

Тем не менее один из самых популярных запросов в поисковых системах — «погода на 10 дней». Многочисленные интернет-ресурсы удовлетворяют не только подобным запросам, но и показывают прогнозы на несколько недель вперед.

Как отмечает собеседник «ВМ», долгосрочные прогнозы действительно существуют, но они основываются на средних ежемесячных или сезонных значениях и не учитывают многих текущих факторов. Точность таких прогнозов довольно низка.

Таким образом, если вы хотите получить адекватный прогноза погоды, не стоит заглядывать дальше пятых суток, заключил Шувалов.