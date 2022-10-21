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База коммунальной техники появится на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова
Город
База коммунальной техники появится на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Грайвороновская улица Карта всех событий

Базу для техники коммунального хозяйства планируется организовать на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила председатель Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская в пятницу, 21 октября.

По ее словам, строительство планируется вести в рамках реорганизации территории по адресу Грайвороновская улица, владение 9. Площадь участка составит около 1,5 гектара.

— Строительство новых дорожно-эксплуатационных предприятий в Москве необходимо — сейчас у города не хватает площадей под размещение техники, обслуживающей улично-дорожную сеть города. Также нагрузка на нее вырастет в связи со скорым завершением строительства и введением в эксплуатацию крупных объектов транспортной инфраструктуры, таких как Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада, — рассказала Княжевская.

Согласно документации, на участке можно будет построить здания, не превышающие 15 метров в высоту. Количество и внешний вид построек определят на более поздних этапах реализации, резюмировала председатель Москомархитектуры.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года на объектах дорожно-мостового строительства Москвы было проведено 412 проверок.

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