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Андрей Бочкарев: Более 400 проверок прошло на дорожных стройках Москвы с начала года

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев: Более 400 проверок прошло на дорожных стройках Москвы с начала года
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала года на объектах дорожно-мостового строительства Москвы было проведено 412 проверок, специалисты выявили 2053 нарушения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 19 октября.

— С начала года на объектах дорожно-мостового строительства было проведено 412 проверок, по итогам которых выявлено 2053 нарушения. Итогом проверок стало наложение штрафов и обязательство оперативно устранить выявленные нарушения. Такой контроль позволяет поддерживать высокое качество и надежность возводимых в столице дорог и транспортных сооружений, — подчеркнул заммэра.

По его словам, на особый контроль берутся нарушения по организации строительной площадки, так как это связано с безопасностью рабочих.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что для ревизий применяются 23 передвижные лаборатории, при этом ряд измерений специалисты делают «прямо на ходу».

Войстратенко отметил, что к проверкам также привлекаются специалисты Центра экспертиз. Они занимаются определением состава и толщины дорожного покрытия и качества сварных и болтовых соединений. Так, в данный момент сотрудники центра выезжают на ревизии Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.

До этого Бочкарев заявил, что в Москве с начала года построили более 30 километров дорог.

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