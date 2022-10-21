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Пожар на складе в Подмосковье локализован

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар на складе в Подмосковье локализован
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, территория Ногинск-Технопарк Карта всех событий

Пожар в складском помещении на территории «Ногинск-Технопарк» локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу, 21 октября.

Сотрудники ведомства не допустили распространения огня на соседние здания. По сообщениям МЧС, площадь пожара в результате составила 2000 квадратных метров. Пострадавших нет.

При тушении возгорания задействовано более 80 человек личного состава и 27 единиц техники. На месте проводят проливку и разборку конструкций, сообщил Telegram-канал «МЧС России».

Пожар, о котором идет речь, начался утром в пятницу, 21 октября, на 58-м километре Горьковского шоссе. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, но в МЧС эти данные опровергли.

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