Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 20 ветхих и аварийных построек ликвидировали на юге Москвы

Елена Самойлова
Город
Более 20 ветхих и аварийных построек ликвидировали на юге Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Большая улица, 91с2 Карта всех событий

С января по сентябрь 2022 года на территории Южного административного округа Москвы было выявлено 119 ветхих строений, около 18 процентов из которых на сегодняшний день демонтированы. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, специалисты ведомства выявляют объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и передают информацию в профильные структуры для принятия решения об их восстановлении или сносе.

— С начала года на юге Москвы 22 таких сооружения были демонтированы, а 16 приведены в надлежащий вид. Еще по 81 объекту разработаны дорожные карты по реставрации, ее сроки уже определены, — рассказал Бобров.

Так, по итогам проведенной инженерно-технической экспертизы два здания в районе Москворечье-Сабурово признали аварийными. Они расположены по адресам улица Большая, дом 91, строение 2 и Каширское шоссе, дом 31, корпус 2, строение 3.

Эти постройки не соответствовали установленным требованиям безопасности, нормам и условиям эксплуатации, поэтому было принято решение о демонтаже.

Фото: Госинспекция по недвижимости
1/2
Фото: Госинспекция по недвижимости
Фото: Госинспекция по недвижимости
2/2
Фото: Госинспекция по недвижимости
Недвижимость демонтаж Район Москворечье-Сабурово Южный административный округ (ЮАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте