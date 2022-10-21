Более 20 ветхих и аварийных построек ликвидировали на юге Москвы

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Россия, Москва, Большая улица, 91с2 Карта всех событий

С января по сентябрь 2022 года на территории Южного административного округа Москвы было выявлено 119 ветхих строений, около 18 процентов из которых на сегодняшний день демонтированы. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, специалисты ведомства выявляют объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и передают информацию в профильные структуры для принятия решения об их восстановлении или сносе.

— С начала года на юге Москвы 22 таких сооружения были демонтированы, а 16 приведены в надлежащий вид. Еще по 81 объекту разработаны дорожные карты по реставрации, ее сроки уже определены, — рассказал Бобров.

Так, по итогам проведенной инженерно-технической экспертизы два здания в районе Москворечье-Сабурово признали аварийными. Они расположены по адресам улица Большая, дом 91, строение 2 и Каширское шоссе, дом 31, корпус 2, строение 3.

Эти постройки не соответствовали установленным требованиям безопасности, нормам и условиям эксплуатации, поэтому было принято решение о демонтаже.