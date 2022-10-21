Пять новых граффити украсят трансформаторные подстанции Москвы

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Россия, Москва, проезд Шокальского Карта всех событий

В ближайшее время еще пять трансформаторных подстанций «Россети Московский регион», расположенные в разных районах города, художники граффити превратят в настоящие арт-объекты. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Лейтмотивом граффити на двух строениях в районе Южное Медведково в проезде Шокальского станут океанография, география и путешествия, а главным героем — советский ученый-географ Юлий Шокальский, — говорится в сообщении.

Еще одну трансформаторную подстанцию на Сухонской улице украсит портрет выдающегося путешественника и исследователя Семена Дежнева. Строение, расположенное на территории школы «Марьина Роща», превратится в шпаргалку по названию химических элементов и соединений. А на подстанцию школы №1539 в Алексеевском районе нанесут яркие изображения из геометрических фигур, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что с начала 2022 года в столице согласовали около 70 граффити.