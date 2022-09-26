Около 70 граффити согласовали в 2022 году в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

С начала 2022 года в столице согласовали около 70 граффити. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Большинство из них (граффити — прим. «ВМ») были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования. По остальным изображениям художники представили дизайн-проекты планируемых к нанесению граффити, — сказал он.

По словам заместителя мэра, среди уже согласованных граффити — изображение известного советского вратаря Льва Яшина на улице Народной, граффити, посвященные работе ГУ МЧС России по городу Москве на улице Донской, а также портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте.

Однако самовольно размещать рекламные рисунки и граффити запрещено. Решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия.

Для получения разрешения необходимо заручиться согласием общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы. На сегодняшний день в Москве есть уже более 800 согласованных граффити, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В аэропорту Шереметьево в преддверии Дня города состоялось открытие нового арт-объекта от художников проекта «Граффити-Азбука». Концепцию арт-объекта разработал куратор «Граффити-Азбуки» Дмитрий Аске, объединив работы нескольких уличных художников.