Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Открытие арт-объекта прошло в аэропорту Шереметьево ко Дню города

Елена Самойлова
Город
Открытие арт-объекта прошло в аэропорту Шереметьево ко Дню города
Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево в преддверии Дня города состоялось открытие нового арт-объекта от художников проекта «Граффити-Азбука». Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе гавани.

Арт-объект «Москва» представляет собой объемную надпись на кириллице размером 3 на 6 метров. Культурная акция прошла в терминале В в формате перформанса с вовлечением пассажиров и гостей аэропорта.

Концепцию арт-объекта разработал куратор «Граффити-Азбуки» Дмитрий Аске, объединив работы нескольких уличных художников, среди которых Павел Ртуе, Александр Бакс, Вэйс, Квадрат, а также Камар. Каждый из них нарисовал для «Граффити-Азбуки» кириллическую версию алфавита в своем стиле.

— Арт-объект «Москва» состоит из букв участников «Граффити-Азбуки», которые я модифицировал так, чтобы они отдаленно напоминали формы и цвета собора Василия Блаженного — одного из основных визуальных символов столицы. На арт-объект можно смотреть и как на синтез стилей 6 разных художников, которые образуют единую цельную композицию, так же как многообразие культур народов России образует единое культурное поле страны, — пояснил Аске.

Как отметила директор по связям с общественностью АО «МАШ» Анна Захаренкова, данный арт-объект станет новой достопримечательностью аэропорта Шереметьево.

До этого в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что юные москвичи расписали шахту метро в парке «Сад будущего» ко Дню города.

Аэропорт Шереметьево Искусство Граффити
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте