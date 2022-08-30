Открытие арт-объекта прошло в аэропорту Шереметьево ко Дню города

Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево в преддверии Дня города состоялось открытие нового арт-объекта от художников проекта «Граффити-Азбука». Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе гавани.

Арт-объект «Москва» представляет собой объемную надпись на кириллице размером 3 на 6 метров. Культурная акция прошла в терминале В в формате перформанса с вовлечением пассажиров и гостей аэропорта.

Концепцию арт-объекта разработал куратор «Граффити-Азбуки» Дмитрий Аске, объединив работы нескольких уличных художников, среди которых Павел Ртуе, Александр Бакс, Вэйс, Квадрат, а также Камар. Каждый из них нарисовал для «Граффити-Азбуки» кириллическую версию алфавита в своем стиле.

— Арт-объект «Москва» состоит из букв участников «Граффити-Азбуки», которые я модифицировал так, чтобы они отдаленно напоминали формы и цвета собора Василия Блаженного — одного из основных визуальных символов столицы. На арт-объект можно смотреть и как на синтез стилей 6 разных художников, которые образуют единую цельную композицию, так же как многообразие культур народов России образует единое культурное поле страны, — пояснил Аске.

Как отметила директор по связям с общественностью АО «МАШ» Анна Захаренкова, данный арт-объект станет новой достопримечательностью аэропорта Шереметьево.

До этого в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что юные москвичи расписали шахту метро в парке «Сад будущего» ко Дню города.