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Юные москвичи расписали шахту метро в парке «Сад будущего» ко Дню города

Лейла Алиева
Город
Юные москвичи расписали шахту метро в парке «Сад будущего» ко Дню города
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, парк Сад будущего Карта всех событий

Участники конкурса детского рисунка «Наследие моего района» расписали вентшахту метро на станции «Ботанический сад» ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

— Сегодня ко Дню города дети расписали вентшахту в парке «Сад Будущего» — наш метрополитен стал еще красивее не только внутри, но и снаружи, а в городе появился новый арт-объект, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что еще одна раскрашенная вентиляционная шахта появится у станции метро «Китай-город» к 1 сентября. Автором рисунка на вентшахте в парке «Сад будущего» стал 12-летний Леонид Герасимов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В этом году 875-летие города отпразднуют 10 и 11 сентября. В связи с этим в Москве запланировано порядка 200 крупных событий.

В «Музеоне» пройдет грандиозный фестиваль с участием популярных артистов, а в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади для москвичей пройдут выступления оперных театров и лучших классических коллективов города.

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