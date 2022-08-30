Собянин: В рамках празднования Дня города запланировано около 200 крупных событий

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

В этом году 875-летие столицы отпразднуют 10 и 11 сентября. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Программу Дня города составляли с учетом голосования москвичей в проекте «Активный гражданин». Запланировано порядка 200 крупных событий — от концертов до благотворительного фестиваля «Добрая Москва», — сказал он.

Так, в «Музеоне» состоится грандиозный фестиваль с участием популярных артистов. При этом в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади для москвичей пройдут выступления оперных театров и лучших классических коллективов города.

Кроме того, программу праздничных мероприятий подготовили во всех районах. Горожане смогут отпраздновать День города недалеко от дома, написал Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в рамках подготовки ко Дню города специалисты приступили к промывке инженерных сооружений. Также свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасят.