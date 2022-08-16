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Почти две тысячи инженерных сооружений промоют в Москве ко Дню города

Лейла Алиева
Город
Почти две тысячи инженерных сооружений промоют в Москве ко Дню города
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В рамках подготовки ко Дню города специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 16 августа.

— Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений, в общей сложности промоем около двух тысяч объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, — рассказал он.

Кроме того, более 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасят, а все мероприятия завершат до конца августа. В рамках работ специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, а также перильные ограждения и лестничные сходы.

При этом промывка будет осуществляться с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин, а памятники и фонтаны очищают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности. Также для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы.

Заммэра также подчеркнул, что в общей сложности задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин в начале июня сообщил, что День города в столице отпразднуют 10 и 11 сентября. Он также отметил, что в этом году городу исполнится 875 лет.

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