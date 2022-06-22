Собянин рассказал о праздновании Дня города в Москве в этом году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 июня, рассказал о праздновании Дня города в столице в этом году.

— В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени — 10 и 11 сентября. В каком формате пройдут праздничные мероприятия, решим позже, с учетом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации, — написал глава в своем Telegram-канале.

Накануне мэр сообщил, что в этом году планируется открытие десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД): трех новых и семи реконструированных. По его словам, в столице уже заработали новые пригородные вокзалы — Минская и Толстопальцево. Они войдут в состав четвертого маршрута МЦД «Киевско-Горьковский». Кроме того, недавно в городе заработала станция МЦД-2 Печатники.

Также 22 июня в столице пройдут различные мероприятия, горожане возложат венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Так, уже в городе состоялись акции «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду. Ночью на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» зажгли 1418 свечей. Участниками акции «Вахта памяти. Вечный огонь» стали юноши и девушки из молодежных объединений.