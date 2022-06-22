Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Собянин рассказал о праздновании Дня города в Москве в этом году

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о праздновании Дня города в Москве в этом году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 июня, рассказал о праздновании Дня города в столице в этом году.

— В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени — 10 и 11 сентября. В каком формате пройдут праздничные мероприятия, решим позже, с учетом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации, — написал глава в своем Telegram-канале.

Накануне мэр сообщил, что в этом году планируется открытие десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД): трех новых и семи реконструированных. По его словам, в столице уже заработали новые пригородные вокзалы — Минская и Толстопальцево. Они войдут в состав четвертого маршрута МЦД «Киевско-Горьковский». Кроме того, недавно в городе заработала станция МЦД-2 Печатники.

Также 22 июня в столице пройдут различные мероприятия, горожане возложат венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Так, уже в городе состоялись акции «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду. Ночью на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» зажгли 1418 свечей. Участниками акции «Вахта памяти. Вечный огонь» стали юноши и девушки из молодежных объединений.

Москва День города Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте