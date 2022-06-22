Сергей Собянин: За 2022 год откроют 10 станций Московских центральных диаметров

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 2022 году планируется открытие десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД): трех новых и семи реконструированных. При этом три платформы уже принимают пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 июня.

По его словам, в столице уже заработали новые пригородные вокзалы: Минская и Толстопальцево. Они войдут в состав четвертого маршрута МЦД «Киевско-Горьковский». Кроме того, недавно в городе заработала станция МЦД-2 Печатники.

— Более 360 тысяч жителей Печатников, Люблино и Текстильщиков теперь могут строить альтернативные маршруты поездок, экономя до 20–30 минут в пути. Кроме того, появился удобный транзитный переход между районами через железную дорогу. Пассажиры МЦД-2 получили пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро, а через несколько месяцев здесь можно будет перейти и на Большую кольцевую, — подчеркнул глава города.

На остальных семи станциях МЦД работы идут полным ходом, отметил Собянин. Так, на станциях Очаково и Мещерская будущего МЦД-4 идет реконструкция. Работы завершатся через три года. Кроме того, реконструкция продолжается и на станции Переделкино МЦД-4.

— Новый пригородный вокзал в стандарте МЦД вырастет и на станции Лесной Городок. Сейчас там ведется строительство подземного пассажирского вестибюля, а островные платформы «спрячут» под навес... Новая станция Марьина Роща обеспечит пересадку между МЦД-2, перспективным МЦД-4 и одноименными станциями БКЛ и Люблинско-Дмитровской линии метро, — написал мэр в личном блоге.

Помимо этого, на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» в этом году планируется завершить реконструкцию двух станций — Тимирязевской и транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Окружная».

До этого сообщалось, что специалисты начали работы по строительству нового подземного пешеходного перехода на платформы первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-4).