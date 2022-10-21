Глава контрольно-ревизионного управления МЧС РФ арестован в Москве

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Басманный районный суд арестовал начальника Контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 21 октября.

Репина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от генерального директора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша при посредничестве адвоката Григорьева.

Всех троих арестовали по ходатайству следователя ГСУ СК России. Обвиняемые будут находиться под стражей до 17 декабря.

Репина задержали 19 октября по подозрению в должностном преступлении, которое он совершил еще во время работы в Омской области. Должность в МЧС подозреваемый занял только в июле 2022 года.