В Роскачестве рассказали, как можно успеть использовать скидку на госуслугах

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До 31 декабря 2022 года можно оплатить со скидкой 30 процентов определенные услуги при подаче заявления на госуслугах.

Центр финансовой экспертизы Роскачества рассказывает, какие услуги можно успеть выгодно оплатить до Нового года. Так, скидку можно потратить на оплату госпошлины на получение либо смену российского паспорта.

Его оформление занимает до пяти рабочих дней. Также скидка поможет сэкономить на оплате получения загранпаспорта, водительского удостоверения или при регистрации и расторжении брака.

Но даже после 31 декабря останется возможность оплатить со скидкой в 50 процентов некоторые автомобильные штрафы. Так, если уложиться в 20 дней со дня наложения штрафа, то его можно оплатить со скидкой в 50 процентов.

Однако такая скидка действует не только при использовании портала, а вообще при погашении штрафов за нарушение ПДД, говорится в сообщении.

Размер штрафов для водителей одинаков в большинстве регионов России. Однако за некоторые правонарушения автолюбителям придется заплатить в несколько раз больше в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о выделенных штрафах для этих городов.