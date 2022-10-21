Бизнес-квартал в Новой Москве признали лучшим проектом многофункционального комплекса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, поселение Сосенское, бизнес-квартал Прокшино Карта всех событий

Бизнес-квартал «Прокшино» стал победителем III Федеральной премии в области коммерческой недвижимости Arendator Awards 2022 в номинации «Многофункциональный комплекс года». Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, проект стал финалистом и в номинации «Лучший проект бизнес-центра класса А».

Проект предполагает строительство пяти офисных зданий с торгово-сервисной инфраструктурой, общая площадь которых составит более 177 тысяч квадратных метров. Между зданиями планируется создать пространство, где откроются кафе, рестораны, дизайнерские мастерские и шоурумы, хобби-центры и развлекательные комплексы.

В рамках проекта появится более 16 тысяч рабочих мест. Первую очередь введут в эксплуатацию в 2023 году, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в ТиНАО созданы конкурентоспособные условия для развертывания и ведения любого бизнеса. Кроме того, там развиты дорожная сеть, метро, необходимая инженерная инфраструктура.

— Бизнес отреагировал должным образом, мы это видим. Объем привлеченных инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры превысил три триллиона рублей, — резюмировал Жидкин.

До этого министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что инвестор построит культурно-досуговый центр в Зеленограде.