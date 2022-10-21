Инвестор построит культурно-досуговый центр в Зеленограде

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, микрорайон 5А МЖК Карта всех событий

В районе Савелки Зеленограда появится культурно-досуговый центр, который возведет инвестор. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— В сентябре по итогам очередного аукциона на право льготной аренды земли в Зеленограде с победителем был заключен договор на 4 года и 10 месяцев. За этот срок ему необходимо построить культурно-досуговый центр площадью 2,6 тысячи квадратных метров, — рассказал руководитель департамента.

По его словам, участки для строительства предприятий, объектов культуры, здравоохранения и спорта выставляют на торги в столице по начальной цене в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости с 2019 года. За это время предприниматели взяли в аренду у города по льготной ставке 29 таких участков, чья общая площадь составляет 19,8 гектара.

Максим Гаман уточнил, что с инвестором уже заключен договор на аренду земельного участка, который расположен в микрорайоне 5а. В ближайшее время начнутся проектные работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Максим Гаман сообщал, что город выставит на продажу участок под строительство станции техобслуживания автомобилей и автомойки в деревне Киселево в ТиНАО.