Более 160 домов строится в Москве по программе реновации

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В этом году эксперты Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзора) контролировали ход строительства в рамках программы реновации 199 домов, их которых 33 уже ввели в эксплуатацию, а еще 166 находятся на стадии строительства. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

— Возведение современных домов для переселения москвичей из старого жилого фонда продолжается в рамках утвержденного графика. На данный момент на территории столицы строится 166 объектов, около десятка из которых планируется возвести до конца года, — рассказал он.

Игорь Войстратенко уточнил, что еще 33 дома, в которых разместились более 6,7 тысячи квартир, уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

По его словам, в этом году специалисты осуществили 617 проверок на строительных площадках по реновации. Инспекторы проверяли каждый этап строительства, в том числе чистовую отделку и благоустройство прилегающей территории. За девять месяцев этого года ведомство выдало 37 разрешений на строительство новых домов для участников программы реновации. Их площадь составит порядка 600 тысяч квадратных метров. На большинстве площадок уже стартовали работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что первый этап программы реновации завершен в 17 районах столицы.