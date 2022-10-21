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Москва выставит на торги помещение в Доме артистов Большого театра

Елена Самойлова
Город
Москва выставит на торги помещение в Доме артистов Большого театра
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Брюсов переулок, 7 Карта всех событий

В четвертом квартале этого года столица выставит на продажу нежилое помещение в Доме артистов Большого театра. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как отмечается, на торги будет выставлено помещение площадью 88,7 квадратного метра. Оно расположено на пятом этаже Дома артистов Большого театра в Брюсовом переулке

— По итогам проведения аукциона с победителем будет заключен договор, после чего новый собственник сможет вести в нем коммерческую деятельность в соответствии с законодательством, — пояснил Гаман.

В свою очередь руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что здание было построено в 1935 году для театральной интеллигенции, в нем жили многие видные деятели искусства. В настоящее время Дому артистов Большого театра присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

По этой причине проведение каких-либо работ внутри помещений необходимо согласовывать с Мосгорнаследием, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне город выставил на торги права на открытие двух пунктов проката в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» парка «Красная Пресня».

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