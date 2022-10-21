Автоэксперт Гудков рассказал о ситуации на рынке зимних шин

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В России пока можно найти зимнюю резину ушедших из страны брендов по приемлемой цене. При этом если стоит вопрос покупки зимних шин, лучше сделать это до первого снега. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что ситуация с зимними шинами в России лучше, чем с автомобилями в целом.

— Созданы достаточно большие запасы даже тех марок, которые объявили об уходе из России. О дефиците говорить не приходится. Очень редкие и специфические размеры могут отсутствовать в продаже, но в целом пока все не так плохо. Например, завод Nokian продолжает работать, хотя бренд вроде и ушел из России. По имеющейся информации, они будут продолжать делать те же продукты под другим названием. Примерно та же ситуация с Michelin. Завод Continental в Калуге продолжает работать под этим же брендом. У Pirelli и других брендов этой марки тоже пока ситуация стабильная. Но нужно смотреть на каждый завод в отдельности, — рассказал специалист.

По словам эксперта, стоимость шин выросла в конце весны и осталась примерно на таком же уровне. Отклонения цен бывают небольшие и не превышают 10 процентов. При этом существенного параллельного импорта шин из других стран не появилось, есть надежда, что шины ушедших брендов продолжат производиться в России под другими торговыми марками.

Самое удачное время для покупки зимней резины уже прошло, уверен собеседник «ВМ».

— Любую резину лучше приобретать не в сезон. Сейчас логичнее покупать летнюю резину на весну следующего года. Как только первый снег полетит, цены на зимние шины еще вырастут и станут спекулятивными. В Москве осталось буквально несколько дней, чтобы закупиться впрок. Цены вырастут не в разы, но на 10–20 процентов вполне возможно. А на редкие позиции и больше, — предупредил автоэксперт.

Подержанная зимняя резина менее выгодна, чем подержанная летняя, поэтому ее покупка не всегда целесообразна, отметил Гудков. Каждый миллиметр износа протектора на зимней резине сказывается более существенно. У летних шин минимальная установленная законом глубина протектора составляет 1,6 миллиметра, а у зимних — 4 миллиметра при плюс-минус одинаковой изначальной глубине протектора, заключил специалист.